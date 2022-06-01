В Генштабе рассказали, какую часть Северодонецка контролирует РФ

Восточная часть города по состоянию на 1 июня находится под контролем захватчиков

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Оккупационные войска роиси продолжают штурмовать Северодонецк, что находится в Луганской области. Захватчики уже заняли часть города. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Восточная часть города, как отметили в Генштабе, по состоянию на первое июня находится под контролем захватчиков.

«На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина с Россией не прекратят военные действия до осени-зимы текущего года, ведь ни одна из сторон не примет текущие результаты, как победу в конфликте.