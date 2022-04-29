Политика

Германия стала служанкой российского режима, Шредер – путинская марионетка – NYT

Американская газета о действиях немецких властей.

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Американский обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Брет Стивенс в «Бильде» оценивает последствия многолетней близости президента России Владимира Путина с канцлерами Германии — Герхардом Шредером и Ангелой Меркель.

«Германия стала служанкой российского режима, — говорит Стивенс. Он считает энергетическую зависимость Германии от России «одной из величайших стратегических ошибок в новейшей истории Европы». Как он вспоминает, до Меркель пост канцлера занимал Герхард Шредер – “проплаченная марионетка путинского режима”, пишет УРА-Информ.

В США Германию часто критикуют за зависимость от импорта нефти и газа из России, в том числе во время вторжения в Украину, пишет Bild. Лауреат Пулитцеровской премии Брет Стивенс и один из самых известных обозревателей New York Times считает, что Берлин является «главным дипломатическим препятствием для введения более строгих санкций против России».

«Последнее десятилетие Берлин игнорировал советы своих соседей и США, почти полностью полагаясь на поставки из России», — говорит Стивенс, добавляя, что «если бы не начало войны и огромное давление со стороны правительства Байдена, все было в одном шаге от запуска «Северного потока — 2».

Ранее мы сообщали, что гаубицы из США уже в Украине.

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