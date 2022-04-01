Политика

Санкции должны принести мир Украине, а не мир нечистой совести Европы – польский премьер

Сильные слова Матеуша Моравецкого.

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Санкции призваны принести мир Украине, а не мир нечистой совести Европы. Санкции должны остановить Путина. Если этого не произошло, значит, санкции не работают. Об этом в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

По мнению главы правительства, «некоторые европейские лидеры посчитали санкции алиби для бездействия». “Санкции должны принести мир Украине, а не мир нечистой совести Европы. Санкции должны остановить Путина. Если этого не произошло, значит, санкции не работают, их недостаточно”, – написал он в пятницу в Twitter, пишет УРА-Информ.

«Я повторяю свой постулат Европейского совета: конфискация собственности олигархов и российского государства и радикальная программа отказа от российских ресурсов», — добавил Моравецки.

Отметим, что Польша является одним из главных союзников Украины. Поляки хотят, что Евросоюз, НАТО и другие страны не только усилили политику санкций, но и также поставляли Украине как можно больше оружия для защиты от российской агрессии.

Ранее мы сообщали, что украинские вертолеты уничтожили нефтебазу в Белгороде.

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