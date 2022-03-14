Экономика

Китай отреагировал на запрос россии о военной помощи

Говорят, что такого не было.

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Утверждения официальных лиц США о том, что Россия попросила Китай предоставить военную технику для использования в Украине, являются дезинформацией, распространяемой США. Такое заявление сделали в МИД КНР.

В воскресенье британская Financial Times со ссылкой на анонимных официальных лиц США написала, что Россия запросила у Китая военную технику для помощи в вторжении в Украину. Как сообщает FT, Белый дом обеспокоен тем, что Пекин может подорвать усилия Запада по оказанию помощи Украине в защите страны, пишет УРА-Информ.

Один из информаторов сказал, что Соединенные Штаты готовятся предупредить своих союзников о признаках того, что Китай может быть готов помочь России. Другие официальные лица США заявили, что были сигналы о том, что у России заканчиваются определенные виды вооружений, потому что война на Украине продолжается уже три недели и Кремль на такое не рассчитывал.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в понедельник встретится в Риме с высокопоставленным китайским дипломатом Ян Цзечи и, согласно источникам в Белом доме, просигнализирует о возможности введения экономических санкций в отношении Пекина, если он поможет России в ее войне с Украиной.

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