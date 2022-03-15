Война в Украине: главное по состоянию на утро 15 марта

Российская армия продолжает обстреливать Украину.

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Российская армия продолжает обстреливать в Украине мирных жителей и общественные объекты. В ВСУ сообщили о ситуации в стране по состоянию на 8:00 15 марта.

В Ирпене продолжаются бои, под контролем ВСУ находится 70% города. В Вышгородском районе фиксируется передвижение техники врага, а в Броварском районе – периодические бои, пишет УРА-Информ.

Оккупанты обстреливали пригород и жилые кварталы Чернигова. По предварительным данным, есть погибшие.

Россияне ночью и утром стреляли из артиллерии по Сумскому району. С 9 часов ожидается режим тишины и «зеленые коридоры».

Сообщается, что ВСУ держат оборону Харькова, оккупанты продолжают обстреливать жилые районы города. Бои продолжаются в Изюме, Чугуеве, Дергачах, там тоже обстрелы.

На Луганщине идут интенсивные обстрелы Рубежного и Попасной. В Авдеевке и Марьинке также обстрелы. Снова обстреляли из «Градов» Авдеевский коксохимический завод. В Марьинке, Новомихайловке, Степном — отсутствует электроснабжение.

В Николаеве — ночью раздавались взрывы. В районах области также была воздушная тревога

В Херсоне ночь спокойно, но область полностью оккупирована. Большинство районов – без света, газа и воды, а некоторые – с начала войны.

Ранее мы сообщали, что Китай отреагировал на запрос россии о военной помощи.