«Русский мир»: РФ градами разрушила центр города в Николаевской области

Удары пришлись в центр города и разрушили его инфраструктуру

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Российская армия накрыла градами город Баштанка Николаевской области. Удары снарядов пришлись в центр украинского города и разрушили его инфраструктуру. Разрушены торговые магазины и дома. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой ТСН.

«Сегодня, 1 марта, оккупанты накрыли градами город Баштанка Николаевской области. Удары пришлись в центр города и разрушили его инфраструктуру», — сказано в сообщении.

Видео последствий обстрела города градами выложили в интернете.

Также известно, что из-за обстрела в городе произошло семь пожаров.

Ранее сообщалось, что на пресс-конференции, которая прошла в оккупированном украинском Донецке секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что Российская Федерация признала так называемую «ДНР» исключительно с мирными целями.