В РФ назвали число жителей Донбасса «эвакуированных» в Россию

После признания Россией «ДНР» и «ЛНР» поток жителей Донбасса, пересекающих границу России, сократился

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В силовых структурах РФ отметили, что число жителей оккупированного украинского Донбасса, вывезенных в Российскую Федерацию под предлогом эвакуации с 18 февраля, уже превысило 94 тысячи граждан. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение ТАСС.

«По данным на утро 23 февраля, границу России пересекли свыше 94,6 тыс. человек, почти 60 тыс. из них — граждане Украины, более 34,6 тыс. — России», — сказал источник», — отмечается в сообщении.

После признания Россией «республик Донбасса» поток жителей оккупированных территорий восточной Украины, пересекающих границу России, значительно снизился.

Ранее сообщалось, что ситуация на Донбассе обостряется, в ответ на это в РФ заявили, что то российская армия якобы должна взять под защиту «республики Донбасса».