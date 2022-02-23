«Стали на путь насилия и кровопролития»: в РФ заявили о готовности «взять под защиту ЛДНР»

Переговоры зашли в тупик

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Ситуация на Донбассе обостряется, в ответ на это в РФ заявили, что то российская армия якобы должна взять под защиту «республики Донбасса». Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков, передает УРА-Информ.

«Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках, к большому сожалению, очень сложна, она имеет тенденцию к обострению. Мы должны взять под защиту жителей этих молодых государств, многие из них, сотни тысяч, являются гражданами РФ», — заявил замминистра.

Украина, как уточнил политик, сосредоточила на границах с «ЛДНР» 60-тысячную группировку с тяжелой техникой. При этом, Панков не обмолвился о том, что на границе с Украиной сосредоточено около 200 тысяч российских солдат.

«Переговоры зашли в тупик. Украинское руководство стало на путь насилия и кровопролития. На границах „ДНР“ и „ЛНР“ Украина создала 60-тысячную военную группировку, в состав которой входит тяжелая бронетехника, ракетные комплексы и системы залпового огня», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в некоторых областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и Беларусью, вводят дополнительные режимные ограничения. Как стало известно, они коснутся Харьковской, Донецкой, Луганской, Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей.