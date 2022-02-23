Общество

В ОРДЛО предоставили РФ право строительства военной инфраструктуры на Донбассе

«ЛНР» и «ДНР» предоставляют России право строительства и использования военной инфраструктуры и военных баз на своей территории

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Так называемые «республики Донбасса» предоставляют право руководству Российской Федерации строительства и использования военной инфраструктуры и военных баз на территории оккупированных регионов Донбасса. Об этом сказано в текстах договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией, и «ЛДНР», передает УРА-Информ.

«В целях обеспечения безопасности Договаривающихся Сторон, а также мира и стабильности каждая из Договаривающихся Сторон будет предоставлять другой Договаривающейся Стороне право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории», — сказано в тексте «документа».

Ранее сообщалось, что признание оккупированных территорий Донбасса будет в тех границах, «в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия».

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