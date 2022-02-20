Общество

Стало известно, кто и почему не хочет «эвакуироваться» из ОРДО: «депутат ДНР» пояснил

В так называемой «ДНР» рассказали, кто в ОРДО не хочет «эвакуироваться» в Российскую Федерацию.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

«Депутатом ДНР» Владиславом Бердичевским было рассказано, что граждане ОРДО, приживающие в прифронтовых зонах меньше всего настроены на эвакуацию в Россию.

Со слов Бердичевского, так как военные действия на Донбассе продолжаются около восьми лет. И эти люди за данный период времени уже повидали многое и успели привыкнуть ко всему. И даже обострение ситуации на Донбассе в последние дни и ежедневные обстрелы не увеличивают количество тех, которые желают уехать из так называемой «республики».

 «Но я всё-таки призываю людей, которые  находятся именно в прифронтовых зонах, срочно «эвакуироваться», — подчеркнул Владислав Бердичевский.

Напомним, ранее сообщалось, ОРДЛО готовятся оказать военную помощь: СМИ раскрыли, какая «страна» намерена действовать.

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