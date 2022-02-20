РФ может реализовать наихудший сценарий уже на следующей неделе

Великобритания поддерживает Европу и США в том, что они «вполне едины в поддержке суверенитета и самоопределения Украины»

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У правительства Российской Федерации «несерьезное отношение к дипломатии» и «наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе». Об этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УРА-Информ.

«Это один из самых опасных моментов для европейской безопасности, которые мы пережили с начала 20-го века. И нам нужно продемонстрировать беспрецедентное единство, — сказал Трасс. — Есть много людей, которые бы хотели с надеждой подумать о ситуации, но я думаю, что нам нужно подготовиться к худшему сценарию, а этот худший сценарий может произойти уже на следующей неделе», — отметила дипломат.

Великобритания и партнеры, как отметила Трасс, будут поддерживать суверенитет Украины.

«Нам надо быть сильными, ибо это единственное, что понимает Россия. И я думаю, что мы должны быть сильными в поддержке Украины и не продавать Украину с уступками по суверенитету. Украина нуждается в нашей поддержке в ООН и ОБСЕ, а также нашей экономической поддержке, потому что существует реальная угроза экономической дестабилизации. Им нужна наша оборонная поддержка, и Великобритания намерена продолжать оказывать эту поддержку, стоя бок о бок с Украиной», — добавила она.

Великобритания, как отметила глава МИД, готова ввести жесткие санкции против РФ в случае вторжения в Украину.

«Мы лишим олигархов возможности переводить свои деньги на международном уровне. Мы остановим их поездки и усложним доступ российских компаний к нашим рынкам капитала. И мы также собираемся затруднить доступ России к рынкам суверенных долговых обязательств», — подчеркнула дипломат.

Также Трасс добавила, что едина с США и странами Запада в отношении украинского конфликта.

«Это проблема не только Европы. Это проблема для всего мира, потому что если суверенное государство может понести вторжение без каких-либо последствий, это посылает сигнал другим агрессорам по всему миру. Что продемонстрировал этот кризис, так это то, что мы едины. Мы готовы ввести жесткие санкции в случае вторжения. Мы готовы оказать эту защитную поддержку Украине», — отметила Трасс.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе Российской Федерации нашли способ остановить полномасштабную войну на оккупированном боевиками Донбассе.