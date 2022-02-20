В Москве проводят пикеты против войны​ «Россия, не трогай Украину»: уже начались задержания

На Пушкинскую площади Москвы люди вышли с призывом к российским властям прекратить агрессию по отношению к украинскому государству.

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Об этой информации сообщила Dialog, передает Ura-inform.

Сегодня, двадцатого февраля, группа правозащитников вышла на одиночные пикеты против войны с Украиной. В руках у них были плакаты: «Руки прочь от Украины», «Россия, не трогай Украину», «Школы и больницы вместо бомб и снарядов», «Нет войне с Украиной», «Долой власть чекистов».

И сразу же начались жесткие задержания участников акции протеста. Представители силовых структур заламывали руки несопротивляющимся пикетчикам и уводили их в автозаки. По последним предоставленным данным, были арестованы как минимум шесть человек.

В числе задержанных оказался и 80-летний Лев Пономарев, возглавлявший до недавнего времени российскую организацию под названием «За права человека». В 2020-м году Минюстом Российской Федерации он был признан «иностранным агентом».

Остальные задержанные также являются известными в России правозащитниками. В частности-Михаил Кригер, Юрий Самодуров, Анна Кречетова, Ольга Мазурова, Александр Мацкевич.





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