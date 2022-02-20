Политика

Стало известно, при каком условии Украина попросит Турцию закрыть проливы Чёрного моря для России

Украина, согласно Конвенции Монтре, может обратиться к Турции с запросом о закрытии проливов для РФ в Черном море.

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Об этой информации сообщил Мy.ua, передает Ura-inform.

Данная ситуация может произойти  в случае дальнейшего полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Послом Украины в Турции Василия Боднарем было рассказано, что в случае возникновения такой ситуации, когда бы Россия приняла решение о нападении на украинское государство, тогда это уже создало другие условия для применений положений Конвекции. Речь идёт о закрытии либо ограничении прохода проливов, добавил посол.

«Тогда Украина имеет полное право на основании этой конвенции обращаться с просьбой к Турции, чтобы проливы были закрыты и не позволить, таким образом, дополнительным силам РФ зайти в Черное море», — заявил Боднар.

Так же послом было отмечено, что конвенция Монтре дает Турции обеспечить свой суверенитет над проливами в особый период, или в случаях, предусмотренных конвенцией.

И тогда  со  стороны Турции сами будут принимать решения, какие корабли пускать, а какие нет. Оснований закрывать проливы у страны на данный момент нет.

Напомним, ранее сообщалось, Президент Украины отреагировал на болезнь Эрдогана, обратившись к нему на турецком языке

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