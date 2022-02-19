Общество

Паблик ОРДО сообщил дату предполагаемой атаки ВСУ: «Приказано запастись водой и пищей на 5-7 дней»

После окончания в ОРЛО закрытого совещания у так называемого «министра здравоохранения ЛНР» стало известно о срочном сообщении, которое поступило из Москвы «подготовить Луганск к обороне».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

В частности указывалось что якобы «наступление ВСУ можно ожидать вечером 20 февраля или утром 21 февраля». Такую информацию, ссылаясь на информированные источники, предоставил Telegram-канал «Вольнодумец».

Автор паблика сообщает, что в ОРЛО уже подготовили приказы по «министерству», в соответствии с которыми необходимо всем лечебным учреждениям подготовиться к возможному поступлению раненых и пострадавших, как членов НВФ, так и мирных граждан. Помимо этого, приказано запастись водой и пищей на 5−7 дней подразделениям 2-го армейского корпуса так называемого «ЛНР».  Их «подняли по тревоге и перевели в полную боевую готовность, а военная техника с личным составом отправились на передовую».

«Вольнодумец» добавляет, что местные жители более всего опасаются провокаций со стороны так называемых «МГБ ЛНР» или российских военных, которые руководят там всеми процессами.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДЛО объявлена всеобщая мобилизация: «главы ДНР и ЛНР» подписали соответствующие указы.

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