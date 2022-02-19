Спорт

Медальный зачёт зимней Олимпиалы-2022 в Пекине: сборная Украины уже с наградой

В Пекине подходят к завершению зимние олимпийские игры.

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Об этой информации сообщила Аpostrophe, передает Ura-inform.

Олимпиада проходит в столице Китая с 4 по 20 февраля. Уже на соревнованиях разыграно сто комплектов наград. Двадцать одна страна уже имеет в своём арсенале золотые медали. На данный момент лидером в медальном зачёте Олимпиады-2022 остаётся команда их Норвегии.

Второе место у спортсменов из Германии. Замыкает тройку лидеров команда Соединённых Штатов Америки.

У сборной Украины имеется в копилке «серебро», которое смог завоевать фристайлист Александр Абраменко.

С четвёртого по тринадцатое марта состоится Паралимпиада. Помимо  столицы Китая( Пекина), соревнования будут принимать Чжанцзякоу и горный регион Яньцин.

Украину на Играх будут представлять сорок пять спортсменов в двенадцати  дисциплинах. Это рекордное количество видов спорта на зимней Олимпиаде, где будут выступать украинцы.

Напомним, ранее сообщалось, Опубликован медальный зачет зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

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