Политика

Украина получила тревожный сигнал: в СБУ раскрыли, как начал действовать Медведчук

Сотрудники Службы безопасности Украины получили соответствующие кадры от пограничников, которые работают на КПВВ около Беларуси. Выяснилось, что один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уже начал осознавать всю серьезность возможного конфликта.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», сославшийся на «Обозреватель», передает «УРА-Информ».

В самом начале журналисты отметили, что ими были получены данные от служб безопасности государства. Они непосредственно коснулись Оксаны Марченко, которая, как известно, является женой оппозиционера Медведчука.

Как оказалось, она покинула территорию Украины в ночь с 18 на 19 февраля (к сожалению, точное время неизвестно). По информации СБУ, Марченко отправилась на территорию Беларуси.

«Это уже реальный сигнал. Замес нарастает. Ставки подняли на максимальный уровень», — сообщил источник.

Таким образом, до сих пор неизвестно, кто принял решение об отправлении в Беларусь Медведчук или Марченко. Тем не менее, СМИ уточняют, что подобное поведение на фоне вероятного конфликта на Донбассе является соответствующим сигналом не только для политиков, но и для обычных украинцев. Некоторые же начали думать, что Медведчук уже получил какое-то распоряжение, и прекрасно осознает, какие бедствия придут в страну.

На этом фоне блогер опубликовал видео с жителями Горловки, желающими эвакуироваться: «Похоже, горловчане понимают ситуацию».

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