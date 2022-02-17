Политика

«Нас не пугают прогнозы»: Зеленский прокомментировал вторжение РФ

Нас не пугают никакие прогнозы, нас не пугают никакие люди и враги

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский заверил народ, что страна готова обороняться от вторжения Российской Федерации независимо от даты возможного наступления Москвы. Об этом сообщается в его обращении к военным в Мариуполе, передает УРА-Информ.

За последние восемь лет граждане и военные Украины стали значительно крепче, а день и месяц нападения на Украину не имеют значения, если это произойдет.

«Нас не пугают никакие прогнозы, нас не пугают никакие люди и враги, нас не пугают какие-либо даты, потому что мы будем себя защищать и 16 февраля, и 17-го, и март, и апрель, и сентябрь, и декабрь. Война идет 8 лет, мы стали во столько же раз крепче», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что подконтрольные временно оккупированным территориям Донбасса паблики со ссылкой на якобы мирных жителей заявляют, что под Мариуполем Донецкой области украинские силовики «начали кататься со страшной силой». 

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