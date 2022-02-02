Общество

«Власти» ОРДЛО ожидают процветания «республик»: «депутат» назвал условие

В «ДНР» рассчитывают, что признание «республик» Россией даст им международный статус

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На временно оккупированных территориях Донбасса «власти» рассчитывают, что признание «республик» Российской Федерацией даст им международный статус, а также экономическое процветание. Об этом заявил «депутат народного совета «ДНР» Алексей Жигулин, передает УРА-Информ.

«Кроме окончания боевых действий, а это самое главное для нас, также признание открывает дорогу для заключения международных договоров с РФ. Это могут быть военные, экономические соглашения, урегулирование работы таможни и многое другое», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ВСУ смогут прорвать оборону оккупированного боевиками Донбасса, а после этого возможно продвижение украинских военных к российской границе. 

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