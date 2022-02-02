«Плановые зачистки с тотальным уничтожением мирного населения»: «эксперт» из РФ озвучил планы ВСУ по Донбассу

В ОРДЛО якобы начнутся зачистки, сопровождающиеся уничтожением мирных граждан

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ВСУ смогут прорвать оборону оккупированного боевиками Донбасса, а после этого возможно продвижение украинских военных к российской границе. Об этом сообщил российский «доктор военных наук» Константин Сивков, передает УРА-Информ.

«При этом на захваченных ВСУшниками территориях будут проводиться, что и происходило раньше, плановые зачистки с тотальным уничтожением мирного населения, нанесением ударов по мирным городам и селам с помощью реактивных систем залпового огня», — отметил Сивков.

Кремль в такой ситуации, как считает «эксперт», будет поставлен перед дилеммой и «начнет защищать территории республик».

«По большей части украинские войска не будут оказывать серьезного сопротивления российской армии, в основном будут переходить на сторону России. И затем объединенная российско-украинская группировка двинется вглубь страны. Причем первым эшелоном будет идти украинская армия, а ее будет поддерживать с воздуха российская авиация. И эта украинская армия возьмет Киев и выйдет к западным границам Украины на границу с Приднестровско-Молдавской республикой, тем самым ее демонтирует.», — добавил он.

Ранее сообщалось, что член НВФ «ДНР» Эдуард Басурин признался, что оккупированные боевиками территории восточной Украины, не является самостоятельной единицей, а за ОРДЛО стоят «другие страны».