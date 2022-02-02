В России назвали уязвимые места Путина

Под угрозой остаться без своих капиталов Путин станет менее агрессивен, а близкое окружение, оставшись в сложном положении, будет само на него давить

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Жесткие санкции США, а также Великобритании непосредственно против семьи и близкого окружения президента РФ Владимира Путина смогут повлиять на политические решения, которые принимаются в Кремле. Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин, пишет УРА-Информ.

«Безусловно, это переход на более жесткий вариант. Все-таки Путин является первым должностным лицом. Впервые прозвучало, что американская сторона может распространить санкции на Путина. Но пока это точно не будет пугать Путина», — отмечает он.

Также адвокат считает, что Путин не имеет личных счетов за рубежом. Правозащитник, в свою очередь, предлагает США и Великобритании ввести санкции для близкого окружения Путина, а также его лично.

«На самом деле арестовывать счета, выгонять из США, из других мест доверенных лиц Путина, которые управляют его деньгами, могли бы уже сейчас без всяких санкций на основании документов по борьбе с коррупцией, трансграничной коррупцией, с отмыванием денег и так далее. Это было бы очень важным сигналом», — подчеркнул Фейгин.

Под угрозой остаться без своих личных средств, Путин станет менее агрессивен.

«Путин может пренебречь такими угрозами, но ведь речь идет о его дочерях, массажистах, виолончелистах. Если у всех у них жизнь станет тяжелой, не говоря уже об олигархах, которые вообще не живут в России — то безусловно, эта среда может каким-то образом повлиять на определенные политические решения, которые принимаются в Кремле», — добавил Фейгин.

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