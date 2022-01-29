Общество

В ОРДО раскрыли причины роста цен на яйца и мяса курицы в «республике»

В так называемой «ДНР» были найдены причины, из-за которых сильно понялась цена на яйца и курятину.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

О сложившейся ситуации с расценками на данную продукцию рассказал Телеграм-канал «Донбасский кейс».

Из данных, предоставленных так называем «минэкономразвития ДНР», производство яиц на оккупированной территории Россией Донецкой области в течение 2021 года держалось, практически на стабильном уровне. Подобная ситуация в прошлом году была и с мясом курицы.

Автор ресурса сообщает, что проблемы с производством яйца и курицы, начали появляться,  когда изменяли форму собственности птицефабрики «Шахтерская». Но затем опять все наладилось, пошло ей на пользу и фиксировался рост объемов  производства.

На такой оптимистичной ноте можно было бы  и заканчивать, отмечает паблик, если бы не цены, которые в результате проведённых «реформ» резко вскочили и выходит, что все было оплачено из карманов покупателей, которые и сейчас продолжают это делать.

Несмотря на то, что объёмы производства и яиц и куриного мяса увеличились почти на треть, стоимость  на них не падает. По-видимому, логика «барыг» просто не даёт этого сделать, утверждает автор.

С иной стороны, утверждает автор паблика, понятно, почему так называемая «власть» при угрозе «всенародного бунта» могут позволять себе «манипуляции с ценами» на понижение. И речь идёт не только о яйцах и курятине: там такой доход, что они легко могут это сделать, просто прибыль будет меньше и все, да и то на время, пока граждан «не попустит».

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДЛО начали блокировать любые финансовые  операции.

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