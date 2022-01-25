Общество

День Рождения Зеленского: какой подарок ждет президент от своих коллег и друзей

Зеленский проведет этот день на работе

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Глава Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 25 января, отмечает свой 44-й день рождения, проведет этот день на работе. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает УРА-Информ.

«В этом году Владимир Зеленский не будет праздновать день рождения и проведет его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела», — отметил он.

Граждане Украины, как подчеркнул Зеленский, могут перечислить денежные средства на счета домов ребенка и больниц. Он считает, что это будет лучшим подарком на день рождения главы государства.

«Поддержать их — будет лучшим подарком для президента в этот день», — отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что бойцы «Правого сектора», которые якобы прибыли на оккупированный Донбасс, могут использовать для создания заградительных отрядов. 

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