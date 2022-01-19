Общество

Синоптики назвали дату потепления в Украине и предупредили о погодных «качелях» (синоптическая карта)

В украинском Гидрометцентре сообщили, какой будет погода в ближайшие дни.

Время чтения: 1 Мин. , 17 Секунд

Об этой информации сообщил Укргидрометцентр, передает Ura-inform.

Крещенские морозы, которые в ночное время достигали  до 18 градусов мороза, в некоторых областях Украины продержится недолго.

Украинских граждан в ближайшее время ждёт зимняя оттепель. В течение нескольких дней погода будет меняться, и столбики термометров уже будут показывать плюсовую температуру воздуха.

Изданных, предоставленных синоптиками, в среду девятнадцатого января на территории Украины в ночное время ожидается до -12 градусов мороза, в дневное до -7 градусов мороза.

В Киеве осадки не прогнозируются. На автодорогах будет гололедица.. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный 7-12 м/с. По области температура ночью будет от -5 до -10 градусов мороза. В Левобережных районах и в Карпатах ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура в ночное время будет от- 5 до -10 мороза. В Карпатах и северо-восточных областях Украины ночью от -9- до -4, днем от -4 до -9 мороза. С четверга  двадцатого января начнется оттепель. В столице Украины и области ночью осадков не ожидается, днем местами небольшой снег. Температура ночью от – 2 до -7 мороза, днем от — 2 мороза до +3 тепла. Аналогичная погода ожидается и в восточных областях Украины.  На юге термометры в дневное время поднимутся от+ 2 до +7 градусов тепла.

Но уже в пятницу двадцать первого января  на большую часть Украины вернется морозная погода. В ночное время столбики термометров могут опускаться  до -12 градусов мороза. О таких погодных «качелях» предупреждают украинцев синоптики на текущей рабочей неделе.


Напомним, ранее сообщалось, Гороскоп на следующую неделю с 17 по 23 января для всех знаков Зодиака.

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