«Это надо делать побыстрее»: в России инициируют проведение нового «референдума» на Донбассе

Россия якобы вмешается, если украинские войска попытаются освободить Донбасс

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Российская Федерация может провести очередной референдум на временно оккупированных территориях Донбасса по аналогии с Крымом. Россия может это сделать в ответ на отвергнутые предложения НАТО и США. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, передает УРА-Информ.

«В Донецке нужно проводить референдум заново. Мы должны, как крымчанам, помочь жителям Донбасса и провести референдум с одним вопросом: „Хотите ли вы быть в составе Российской Федерации“. Это надо делать побыстрее», — отметил российский пропагандист.

Российская Федерация может вмешаться, если украинские войска попытаются освободить оккупированные территории Донбасса.

«У русских есть оружие, которое позволяет со своей границы, не вынимая сигаретки изо рта, дать по башке этим фашистам, которые удумают учинить расправу над мирным населением», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева сегодня, 19 января, избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко в виде личного обязательства, также судья обязал сдать паспорта для выезда за территорию Украины.