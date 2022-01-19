Общество

«Это надо делать побыстрее»: в России инициируют проведение нового «референдума» на Донбассе

Россия якобы вмешается, если украинские войска попытаются освободить Донбасс

Время чтения: 43 Секунд

Российская Федерация может провести очередной референдум на временно оккупированных территориях Донбасса по аналогии с Крымом. Россия может это сделать в ответ на отвергнутые предложения НАТО и США. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, передает УРА-Информ.

«В Донецке нужно проводить референдум заново. Мы должны, как крымчанам, помочь жителям Донбасса и провести референдум с одним вопросом: „Хотите ли вы быть в составе Российской Федерации“. Это надо делать побыстрее», — отметил российский пропагандист.

Российская Федерация может вмешаться, если украинские войска попытаются освободить оккупированные территории Донбасса.

«У русских есть оружие, которое позволяет со своей границы, не вынимая сигаретки изо рта, дать по башке этим фашистам, которые удумают учинить расправу над мирным населением», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева сегодня, 19 января, избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко в виде личного обязательства, также судья обязал сдать паспорта для выезда за территорию Украины. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Госдуме Рф предложили россиянам покупать квартиры в «ЛДНР»

В Турции покупать квартиру нельзя

Синоптики назвали дату потепления в Украине и предупредили о погодных «качелях» (синоптическая карта)

В украинском Гидрометцентре сообщили, какой будет погода в ближайшие дни.

Гороскоп на 20 января четверг для всех знаков Зодиака: что прогнозируют звёзды

День, когда никому нельзя верить.

Депутат Госдумы РФ призвал российских граждан покупать жильё на Донбассе

Депутатом Государственной думы Российской Федерации Виталием Милоновым был дан совет российским жителям.

На прилавках украинских магазинов появилась «Гордон халва» (фото)

В одной из сети украинских супермаркетов на прилавках появилось новое кондитерское изделие от украинского журналиста и ведущего Дмитрия Гордона.

В ОРДО жителей предупредили об изменении условий оформления паспорта РФ

В пресс-службе МВРД Российской Федерации сообщили об изменениях, касающихся оформления российских паспортов.