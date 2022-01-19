«Вопрос выживания»: в РФ рассказали, почему Путин хочет уничтожить Украину

Официальный Кремль отрицает право Украины на государственность

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Вооруженная агрессия против украинского государства связана с желанием главы РФ Владимира Путина восстановить СССР, а также угрозой конца его режима из-за того, что в Украине существует демократия и проходят реформы. Об этом заявил российский оппозиционер Гарри Каспаров в эфире «24 канала», передает УРА-Информ.

«Очевидно, что Украина — это страна, которая очень отличается от России. Она подает пример российским гражданам. Поэтому ликвидация украинской государственности для Путина является вопросом выживания», — считает Каспаров.

Официальная Москва, конечно же, отрицает право Украины на государственность. Оппозиционер заявил, что свободная демократическая страна опасна для режима Владимира Путина.

«Без Украины не может быть Российской империи, но, кроме геополитических аллюзий Путина, есть еще конкретно практическая проблема. Свободная, демократическая и цветущая Украина — это смертельная угроза путинскому тоталитаризму в России», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация может провести очередной референдум на временно оккупированных территориях Донбасса по аналогии с Крымом. Россия может это сделать в ответ на отвергнутые предложения НАТО и США.