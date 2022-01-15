Общество

Скоро пройдет это смутное время – Азаров отличился новым заявлением по Украине

Бывший премьер Украинского государства достаточно часто затрагивает тему отечественной политики и экономики. На сей раз он опубликовал пост со своими надеждами и воззрениями касательно будущего Киева и всего украинского народа.

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Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Хочется верить в то, что скоро пройдет это смутное время, и мы забудем о рекордах подобного плана. Тогда уже наступят времена реальных достижений в разных сферах: от авиастроительной до экономической и прочего», — сообщил лаконично Азаров.

Как можно заметить, Азарова смутил тот факт, что на территории Ивано-Франковска украинцы отличились новым рекордом по блюду, которое называется банош. Неизвестно, почему такая незначительная новость так затронула бывшего видного политика Украины.

Тем не менее, пользователи соцсетей в очередной раз раскритиковали Азарова за критику «высосанную» из пальца. Некоторые даже написали оскорбительные слова в адрес экс-премьера страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обратился к Зеленскому с неожиданным предложением.

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