Скоро пройдет это смутное время – Азаров отличился новым заявлением по Украине

Бывший премьер Украинского государства достаточно часто затрагивает тему отечественной политики и экономики. На сей раз он опубликовал пост со своими надеждами и воззрениями касательно будущего Киева и всего украинского народа.

Время чтения: 37 Секунд

Об этой информации сообщил Азаров в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

«Хочется верить в то, что скоро пройдет это смутное время, и мы забудем о рекордах подобного плана. Тогда уже наступят времена реальных достижений в разных сферах: от авиастроительной до экономической и прочего», — сообщил лаконично Азаров.

Хочется верить, что скоро пройдет это смутное время подобных рекордов и наступит время настоящих достижений в сфере авиастроения, промышленности, экономики и т.д. pic.twitter.com/IuKnHGG4hA — Николай Азаров (@AzarovNikolay_) January 15, 2022

Как можно заметить, Азарова смутил тот факт, что на территории Ивано-Франковска украинцы отличились новым рекордом по блюду, которое называется банош. Неизвестно, почему такая незначительная новость так затронула бывшего видного политика Украины.

Тем не менее, пользователи соцсетей в очередной раз раскритиковали Азарова за критику «высосанную» из пальца. Некоторые даже написали оскорбительные слова в адрес экс-премьера страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко обратился к Зеленскому с неожиданным предложением.