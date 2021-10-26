В Украине ожидается дефицит популярного овоща, а также существенное увеличение его стоимости

Эксперты связывают это с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в стране, которые негативно сказались на производительности овоща.

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Об этой информации сообщил Tsn, передает Ura-inform.

В Украине наблюдается существенный рост средней цены на многие продукты питания по сравнению с прошлым годом. Наиболее прибавили в цене сахар, подсолнечное масло и яйца.

Ещё Украина может столкнуться с дефицитом чеснока, да и цена на этот продукт может существенно вырасти. На данный момент стоимость одного килограмма чеснока в Украине стоит около шестидесяти-семидесяти гривен за килограмм. В некоторых областях цена на данный овощ уже доходит до восьмидесяти гривен.

Такая ситуация на рынке связана с плохой урожайностью чеснока из-за осенних дождей, заморозков и засухи в летний период.

Но экспертами даётся прогноз, что к концу 2021 года цена на чеснок может вырасти до 100 гривен за килограмм. А так же они предупреждают, что в Украина столкнётся с нехваткой его на украинских ранках.



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