Политика

Столтенберг неожиданно выступил за диалог с Россией

Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом на встрече с президентом Финляндии Саули Нииностио было заявлено, что диалог между Россией и Финляндией является важным для Альянса.

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Об этой информации сообщил Yle, передает Ura-inform.

«Российская Федерация  это наш сосед. И она серьёзные инвестиции вкладывает в современное ядерное вооружение. Дабы снизить градус напряжённости, особенно в такое непростое время, мы должны вести разговоры с Россией. Я могу только приветствовать продолжение Финляндией диалога с РФ. Это также может помочь Североатлантическому альянсу в его отношениях с Россией. — сказал Генсек НАТО.

После того как РФ приостановила свою миссию в штаб-квартире НАТО и закрыла офисы Альянса в Москве, отношения НАТО с Россией зашли в тупик. Со слов Столтенберга, РФ и далее продолжает свои агрессивные действия по отношению к соседним государствам. Поэтому, он ещё раз подчеркнул, насколько важен разговор между Россией и западными странами.

Так же Столтенбергом было упомянуто о «духе Хельсенки». Речь шла о проведённой в столице Финляндии конференции ОБСЕ в 1975 году, в ходе которой участниками предпринимались попытки мирного преодоления напряжённости, связанной с холодной войной.

Напомним, ранее сообщалось, Владимир Путин назвал самую могущественную страну мира: и это не Россия.

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