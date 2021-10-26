Военный госпереворот в Судане: сообщается о первых погибших

В Судане двадцать пятого октября группой неизвестных военных подразделений был начат государственный переворот.

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Об этой информации сообщил Tsn, передает Ura-inform.

Ими были задержаны премьер-министр Абдалла Хамдук а также несколько партийных деятелей. Так же сообщается о полном блокировании столицы Судана Хартум армией военных.

После случившегося, на акцию протеста вышли тысячи людей, среди которых были женщины и дети. Они начали свой протест против госпереворота в стране. По словам участников акции, военные сначала применяли свет шумовые гранаты, а затем уже начали стрельбу боевыми патронами.

В результате этой акции погибли около 7 протестующих, ещё сто сорок человек получили различного рода ранения.

Несмотря на применённое насилие, акции протеста продолжаются. Демонстрантами блокируются дороги кирпичами и горящими шинами. Так же к протестам присоединились женщины с детьми, которые кричали: «Нет военному правлению страной».

Столичный аэропорт закрыли, рейсы международного направления остановлены. Интернет и телефоны не работают. Ещё стало известно, что работниками Центробанка объявлена забастовка, а медики отказываются от работы в военных госпиталях, кроме экстренных случаев.



Напомним, ранее сообщалось, под посольством РФ В Киеве проходит акция протеста: «Россия сделала из Донбасса концлагерь».



