Общество

В ОРДО прекращают блокировать миссию ОБСЕ: озвучена причина

Российской оккупационной администрацией в ОРДО было заявлено о прекращении блокирования штаб-квартиры СММ ОБСЕ, целью которого было спасение члена НВФ Андрея Косяка.

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Вечером, двадцать третьего октября к «митингующим»  прибыл так называемый «мэр ДНР» Алексей Кулемзин и сообщил им новшества, касающиеся принятого «указа» Пушилина о новых карантинных ограничениях. Он заявил участникам «протеста» что они «выполнили важное дело», но из-за эпидемии коронавируса им нужно продолжить «борьбу» в Сети.

Кулемзин вежливо попросил собравшихся свернуть палаточный городок  и перенести «акцию» протеста в социальные сети из-за сложной эпидемиологической ситуации, сложившейся в так называемой «республике» и принятых новых ограничений.

В местных телеграмм-каналах был обнародован  видеоролик данного выступления Кулемзина у отеля Park Inn, где проживают сотрудники ОБСЕ.


Напомним, ранее сообщалось, «Обострение ситуации началось в любом случае»: Гиркин о ситуации на Донбассе.

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