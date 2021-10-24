Общество

Стало известно, откуда Зеленский получает информацию: Подоляк поделился подробностями

Советником руководителя Офиса Президента Михаилом Подоляком было рассказано из каких источников президент Украины Владимир Зеленский черпает информацию. Об этом он поведал в эфире одной из программ на телевидении.

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Об этой информации сообщил Ukrinform,передает Ura-inform.

С его слов, президент Украины  — активный пользователь разнообразных платформ, где идёт распространение различной информации, начиная классическими средствами массовой информации и заканчивая социальными сетями.

«Зеленский всё сам узнаёт, так как он активно пользуется  Инстаграммом, Телеграммом, любыми социальными сетями. Так же использует такие информационные платформы как телевидение  и онлайн-средства массовой информации», -сообщил советник руководителя Офиса Президента.

Также дополнил Подоляк,  Глава государства Украины самостоятельно следит за общественной реакцией пользователей в социальных сетях, на поступающие те или иные инициативы.


Напомним, ранее сообщалось, Зеленский предложил сделку Кремлю: чего от неё ждать Украине.

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