Кишинёв озвучил свой посыл для России из-за шантажа «Газпрома»

Вице-премьер министром Молдовы Андреем Спыну на своей странице в социальной сети были даны комментарии по переговорным процессам с Российской Федерацией относительно поставок голубого топлива.

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Он сообщил, что Молдавия не будет соглашаться на озвученное предложение «Газпрома» по причине того, что в нём озвучена цена на поставки газа выше, чем для иных держав региона. Чиновник добавил, что предложенная стоимость даже выше чем на международных рынках.

Со слов чиновника, посыл Кишинёва остался тот же: Молдова и далее проявляет готовность переговорных процессов с «Газпромом» на предмет заключения взаимовыгодного договора на поставку топлива, но также будет заниматься поиском альтернативных поставщиков.

Спыну сообщил, что в понедельник планируется проведение пресс-конференции, в ходе которой более детально раскроют подробности диалогов, касающихся поставок голубого топлива в Молдову.



Напомним, ранее сообщалось, Владимир Путин назвал самую могущественную страну мира: и это не Россия.