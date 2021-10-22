Пандемия COVID-19: в Украине ряд учебных заведений переводят на дистанционное обучение

Решение по обучению в школах со следующей недели будет приниматься в каждом отдельном регионе

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На территории украинского государства вузам и другим образовательным учреждениям рекомендовано перейти на дистанционную форму обучения из-за ухудшения ситуации с пандемией пневмонии нового поколения. Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает УРА-Информ.

«Поскольку эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в стране ухудшается, после соответствующих консультаций с Минздравом МОН рекомендует ввести дистанционное обучение с 25 октября по 15 ноября заведениям профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления», — уточнил чиновник.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 22 октября в Украине были зафиксированы 23 785 новых случаев заражения пневмонией нового поколения COVID-19. Стоит отметить, что это самый высокий показатель заболеваемости за сутки в стране с начала пандемии. Также зафиксированы и 614 летальных случаев от пневмонии нового поколения, что также стало рекордом с начала пандемии.