В Украине вновь рекордные показатели смертности и заражений COVID-19

Зафиксированы и 614 летальных случаев
По состоянию на 22 октября в Украине были зафиксированы 23 785 новых случаев заражения пневмонией нового поколения COVID-19. Стоит отметить, что это самый высокий показатель заболеваемости за сутки в стране с начала пандемии. Также зафиксированы и 614 летальных случаев от пневмонии нового поколения, что также стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.
За прошедшие сутки в Украине было госпитализировано 5 141 человек, а выздоровели 8 530 граждан страны.
При этом, за все время пандемии в Украине заболели 2 725 385 человек, выздоровели 2 361 365 граждан Украины, скончалось 63 003 человека.
Стоит отметить, что наибольшее количество новых случаев заражения было зафиксировано в таких областях:
- Днепропетровской — 1641,
- Львовской — 1647,
- Харьковской — 1306,
- Одесской — 1484,
- Херсонской — 1248,
- Киеве — 1323.
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса «правительство» может ввести обязательную вакцинацию от пневмонии нового типа для отдельных категорий граждан.
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