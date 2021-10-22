Общество

В Украине вновь рекордные показатели смертности и заражений COVID-19

Зафиксированы и 614 летальных случаев

Время чтения: 45 Секунд

По состоянию на 22 октября в Украине были зафиксированы 23 785 новых случаев заражения пневмонией нового поколения COVID-19. Стоит отметить, что это самый высокий показатель заболеваемости за сутки в стране с начала пандемии. Также зафиксированы и 614 летальных случаев от пневмонии нового поколения, что также стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

За прошедшие сутки в Украине было госпитализировано 5 141 человек, а выздоровели 8 530 граждан страны.

При этом, за все время пандемии в Украине заболели 2 725 385 человек, выздоровели 2 361 365 граждан Украины, скончалось 63 003 человека.

Стоит отметить, что наибольшее количество новых случаев заражения было зафиксировано в таких областях:

  • Днепропетровской — 1641,
  • Львовской — 1647,
  • Харьковской — 1306,
  • Одесской — 1484,
  • Херсонской — 1248,
  • Киеве — 1323.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса «правительство» может ввести обязательную вакцинацию от пневмонии нового типа для отдельных категорий граждан. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Обязательная вакцинация в ОРДЛО от коронавируса: что известно

Привитые граждане если и заболевают ковидом, то переносят болезнь в гораздо более легкой форме

«Киев попадет в «красную» зону», — Кличко

За прошедшие сутки в Киеве — почти 1200 новых больных

Пандемия COVID-19: в РФ обнаружен самый заразный штамм коронавируса

Данный штамм может послужить дополнительным фактором к увеличению заболеваемости

Ситуация в ОРДЛО: Зеленский призвал быть готовыми к любому сценарию

На Донбассе «наблюдаются осложнения»

Пандемия COVID-19: в Украине зафиксировано рекордное количество смертей и заражений за все время пандемии

В Украине с начала пандемии коронавирусом заболели — 2 701 600 человек

Стало известно о состоянии Леонида Кравчука: в ТКГ раскрыли подробности

Спикером украинской стороны в ТКГ была дана информация о том что родные первого президента Украины Леонида Кравчука просят не давать комментариев о состоянии его здоровья. Но, со слов, внештатного советника президента, они сообщили некую информацию, касающуюся прохождения политиком реабилитации.