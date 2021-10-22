В Украине вновь рекордные показатели смертности и заражений COVID-19

Зафиксированы и 614 летальных случаев

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По состоянию на 22 октября в Украине были зафиксированы 23 785 новых случаев заражения пневмонией нового поколения COVID-19. Стоит отметить, что это самый высокий показатель заболеваемости за сутки в стране с начала пандемии. Также зафиксированы и 614 летальных случаев от пневмонии нового поколения, что также стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины.

За прошедшие сутки в Украине было госпитализировано 5 141 человек, а выздоровели 8 530 граждан страны.

При этом, за все время пандемии в Украине заболели 2 725 385 человек, выздоровели 2 361 365 граждан Украины, скончалось 63 003 человека.

Стоит отметить, что наибольшее количество новых случаев заражения было зафиксировано в таких областях:

Днепропетровской — 1641,

Львовской — 1647,

Харьковской — 1306,

Одесской — 1484,

Херсонской — 1248,

Киеве — 1323.



Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса «правительство» может ввести обязательную вакцинацию от пневмонии нового типа для отдельных категорий граждан.