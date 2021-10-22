Общество

В «ДНР» не оставляют надежд на светлое будущее с РФ

Все семь лет на территории Донбасса идут военные действия

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Российская Федерация может вступиться за русских оккупированного Донбасса. Так считает «политтехнолог и аналитик» «ДНР» Игорь Фарамазян, передает УРА-Информ.

«Российский МИД отреагировал на похищение украинскими террористами офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Можно, наверное, уже в каждом конкретном случае выяснять, сколько жителей республики с российскими паспортами попало под очередной обстрел», — отмечает он.

О каждом подобном случае, по мнению «аналитика» необходимо сообщать.

«Это совсем не значит, что жизни граждан ДНР без российских паспортов менее ценны. Но это дает повод Москве, в случае чего, развести руками и сказать дорогим европейским и прочим партнерам — ну, вы же видите, они сами напросились», — отметил Фарамазян.

Ранее сообщалось, что активное взаимодействие украинского государства с НАТО очень беспокоит российских политиков. Страны НАТО подвозят к границам Российской Федерации вооружение и боеприпасы под видом совместных военных учений с украинским государством. Все это ведет к третьей мировой войне. 

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