Зеленский рассказал введут ли новый локдаун в Украине: «Есть два пути»

Президент Украины Владимир Зеленский поделился информацией, рассматривается ли властью введение нового локдауна в стране.

Время чтения: 44 Секунд

Об этой информации сообщил Tsn, передает Ura-inform.

Президент с уверенностью сказал, что системой здравоохранения приняты все меры по подготовке к увеличению заболеваемости COVID-19. И на данный момент, заверил Зеленский, она готова к такому вызову.

Но даже при достаточном обеспечении медицинских учреждений кислородом, они могут не выдержать огромного количества пациентов, пояснил Глава государства.

«У этой развилки есть два пути: вакцинация или локдаун. Ежедневно мы стоим перед этим вызовов и выбором. Конечно, я выступаю против локдауна, так как от этого страдает экономика Украины. Из цифр видно — если нет ограничений, растёт ВВП и соответственно бюджет страны. Чтобы избежать нового локдауна есть только один способ-вакцинация»,- объяснил президент.

Так же со слов Зеленского, Украина достигла пика штамма «Дельта» и он будет длиться минимум пару недель, а далее будет идти на спад.

Напомним, ранее сообщалось, В МВД рассказали, как с 21 октября будет проводиться проверка COVID-сертификатов у населения.