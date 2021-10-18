Гороскоп для всех знаков зодиака с 18-24 октября от Павла Глобы

Астролог Павел Глоба, который дал прогноз для каждого знака зодиака на ближайшие семь дней, который сбывается

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Об этой информации сообщил Adi19, передает Ura-inform.

Овен.

Понедельник обещает бать ярким и насыщенным. Обстоятельства будут на вашей стороне, по постарайтесь активнее и оперативное на них реагировать. Вам сегодня Вселенная предоставит шанс и возможность, не упустите их. К середине недели вы окажетесь лидером. Всю неделю вы будете проявлять энергию , тем самым привлекая к себе внимание и поддержку окружающих вас людей. Выходные не ленитесь и не раздражайтесь.

Телец.

Звёзды советует на этой неделе говорить только правдивую информацию, и даже не пытайтесь кого-то перехитрить. Всё равно всё тайное становится явным. Нужно быть честным и искренним, активным и настойчивым, инициативным и ответственным. Ваш руководитель оценит вашу лёгкость на подъём. Продумывайте все поступки

Близнецы.

Для вас эта неделя будет для тёплого общения и абсолютной гармонии во взаимоотношениях с родными и близкими для вас людей. Ваше обаяние даст возможность наладить важные связи, а также поможет решить многие вопросы и проблемы. Благодаря вашей влиятельности и авторитету вы сможете подняться по карьерной лестнице.

Рак.

Благодаря полнолунию 20 октября вы сможете внести кардинальные изменения в вашу жизнь. Неделя буде напряжённая и сложная. Справиться с трудностями вы сможете, проявив тактичность и дипломатичностью Необходимо уважать точку зрения других людей и поменьше критиковать кого-нибудь

Лев.

Вы, наконец-то поймете, что происходит вокруг. Подобно рентгену, вы будете видеть причины всего, что происходит. Слушайте вашу интуицию и подсознание и постарайтесь сохранять спокойствие. Сейчас главное для вас поддерживать равновесие. Вы станете влиятельным в этот период, так что воспользуйтесь этим для достижений целей.

Дева.

Эта неделя будет позитивной и важной для вас. Период, когда вы будете развиваться, вам будет сопутствовать удача и везение. Будьте на виду и не смело произносите речи, убеждайте людей. Вы легко будете находить выходы и решения, выгодные для всех. Достигайте компромисса. Не лишним будут занятия спортом и не забудьте о романтической сфере.

Весы.

Вам советуют звёзды не быть импульсивным, так вы сохраните семью и хорошие отношения с родными. Правильно расставленные акценты и приоритеты помогут вам сохранить свои психологические и физические ресурсы, и не утратить гармонию во взаимоотношениях. Не стоит открывать душу всем подряд, будьте избирательны в общении. Период будет благоприятным для финансовой и социальной сферы.

Скорпион.

У Скорпионов ожидается на этой неделе множество как деловых, так и личных встреч и контактов. Необходимо бывать на улице и в культурных местах— там вы можете встретить интересных людей. Это позволит вам улучшить свое профессиональное положение и повысить свои доходы. 23 октября может стать началом хорошего и счастливого периода, придут новые возможности, и улучшится качество жизни.

Стрелец.

Если будете решительны, объективны и уважительны к окружающим, то достигнете успеха. Но подготовьтесь к противостояниям и интригам недоброжелателей. Расслабляться и терять бдительности не стоит. В общем, вы сможете обойти все острые углы и выйти сухим из воды. Тем не менее, рассчитывайте только на свои собственные силы. Недоброжелатели готовят вам подножку, но если правильно себя будете вести, вам удастся их нейтрализовать.

Козерог.

Вас на этой неделе могут подвести партнеры или подчиненные. Благоприятный период чтобы сменить работу или сферу деятельности. Вы легко вольетесь в новый коллектив и доверие нового руководителя. Смело идите к своей цели, никаких препятствий, которые вы не сможете преодолеть, не ожидается.

Водолей.

Вы поменяете большинство ваших планов из-за непредвиденных обстоятельств. Не исключаются и финансовые затруднения, и непредвиденные траты. Неделю астрологи прогнозируют напрядённую, поэтому следует сконцентрироваться на главных задачах. Рассчитывайте только на себя. Также в вас нуждаться будут родные и близкие люди. Лучше выходные дни посвятить им.

Рыбы.

Для вас наступает важная неделя. На первом плане окажется деловые партеры и личные взаимоотношения. Смело можно заключать договора, союзы, соглашения, сделки, которые связаны с объектами недвижимости. Финансовое благосостояние у вас улучшится, из-за вашего умения перестроиться и подстроиться. С осторожностью знакомьтесь с новыми людьми, избегайте токсичных личностей и не открывайтесь первому встречному.

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