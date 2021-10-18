Добро пожаловать в ад: волонтер рассказала о катастрофической ситуации с коронавирусом в Харькове

Украинским волонтёром Лесей Литвиновой, которая предоставляет помощь коронавирусным больным, была была озвучена информация о стремительно ухудшающейся обстановке с заражениями на COVID-19 в Харькове.

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Об этой информации сообщил Facebook , передает Ura-inform.

Оно сообщает, что свободных мест в медицинских учереждениях уже нет, «Скорая» помощь не умпевает приездать по вызовам.

«Я получила 3 звонка из 4 из Харькова. С местами в больницах проблема-их просто нет. Нигде т никаких, ни в одной больнице. Скорая помощь просто не успевает приехать, а часто к ним вообще практически невозможно дозвониться. При сатурации тридцать, двадцать и никто не в силах помочь. Ни деньги ни высокие связи, ни важные звонки. Можно сказать что система просто не справилась. Людям придётся умирать дома.»,-возмутилась волонтёр.

Так же она поведала что и в иных городах Украины ситауация практически такая же. Нет в достатке ИВЛ, места в реанимациях заполены почти поностью.

Ещё Литвинова обратилась к украинским жителям, проявить заботу о себе и о родственниках пожилого возраста самостоятельно. Она просит не выпускать пожилых людей никуда, приносить им необходимые продукты под дверь.

«Считаю, что я должна сказать это вслух. На них не будут тратить ресурсы. Выбирая между беременной девочкой и стариком выберут девочку. Это может кому-то показаться невежливым и не тактичным. Но времени часами всем объяснять их действия. Моя помощь-сказанный алгоритм действий. Если нет, добро пожаловать в ад..», — отметила женщина.

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