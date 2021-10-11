Политика

Вадим Карасёв сделал прогноз по политическому будущему экс-спикера Разумкова

Он рассказал с кем нужно сотрудничать Дмитрию Разумкову чтобы построить успешную политическую карьеру.

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Об этой информации сообщил 24.ua , передает Ura-inform.

Со слов политолога, ему уже необходимо уже начинать подготовку в выборам в Парламент, которые состоятся в октябре 2023 года.

«И для этого необходимо заняться формированием политической силы, партии. По моему мнению, на данный момент под Разумкова партию так просто не создашь. Это может быть только либо коалиция  или коллаборация с известными политиками, дабы усилить друг друга. И здесь не обойтись  пятью процентами или небольшой партией. Сейчас в парламенте все партии, кроме «Слуги народы» являются фланговыми, нишевыми»,-заявил эксперт.

Так же политолог поделился информаций какие регионы наиболее поддержат Разумкова:

«В случае создания нового политического проекта, возможно и по Разумкову, он может охватить несколько политических игроков. К примеру Гройсмана поддерживают в центральных и западных регионах, а это 5-6%, но этого не достаточно. Добрать больше Разумков сможет в восточных и центральных регионах, он позиционировал себя в центральном и восточном электорате, можем так сказать. Я прогнозирую успешной карьеру Раумкову именно в таком варианте, не вождистском»,-резюмировал Карасёв.

Напомним, ранее сообщалось, Арестович сказал как можно остановить войну на Донбассе вернуть Крым : названо одно условие

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