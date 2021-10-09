Общество

Стало известно сколько получают медики в ковидных отделениях так называемой «ДНР»

По данным телеграмм-канала Донбасский кейс стало известно, что в центральной больнице не работает рентген- кабинет. Официальную причину никто не называет. Но некоторые пациенты рассказывают, что медицинские работники отказываются работать с большим количеством ковидных больных не только из-за угрозы возможного заражения.

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Об этой информации сообщил Телеграмм-канал Донбасский кейс , передает Ura-inform.

Как сообщает ресурс, оплата труда у лаборантов очень низкая. И в случае заболевания у них не хватит финансов оплатить тот список лекарственных препаратов, который выписывают для лечения коронаврисных больных. Эта цифра составляет около 30000рублей (около 11000грн).

Да и врачи, которые занимаются лечением ковидных пациентов в больницах так называемых «ДНР» получают копеечные зарплаты. Из рассказов одного молодого доктора из короновирусного отделения, оклад у неё 14000 рублей (5000грн) и на руки она с учётом надбавок за работу с ковидными пациентами получает не более 12000 рублей (4300грн). Это просто смешные деньги, и за 166 долларов в месяц, работать с опасной для жизни занятостью, требующей самоотдачи, большого количества моральных и физических сил.

Медицинские работники сообщают , что это позор  так называемому «Минздраву» «народному совету» и Денису Пушилину.

При всех тех ужасах, которые творятся сейчас в поликлиниках и больницах так называемых «ДНР», «чиновники» сбрасывают ответственность на население. Мол, маски не носят, толпятся, с гигиеной не знакомы. И никто не ответит за жизни тех, кому не хватило койки, внимания врача, лекарств.

Напомним, ранее сообщалось,Жителей ОРДО предупреждают о заморозках и приближении пыльной бури с «адским» ветром.

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