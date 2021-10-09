Политика

Медведчуку выдвинули новое подозрение: Венедиктова пояснила почему он не в СИЗО

Народному избраннику, представляющему партию «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктору Медведчуку восьмого октября сообщили новое подозрение. Генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой было дано объяснение почему Медведчуку не провели задержание.

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Об этой информации сообщил 24tv , передает Ura-inform.

В новом подозрении шла речь о контробандных поставках угля с неподконтрольных Украине территорий Донецка и Луганска. Но как разъяснила высокопоставленаая чиновница, данная ситуация не является поводом для ареста народного депутата, так как это говорится в уголовно-процессуальном кодексе Украины.

«Законы являются равными для всех граждан Украины. Статья 208 предусматривает задержание. В данном же случае оснований для ареста мы не имели»,-сказала чиновница.

Она дала уточнение, что медведчуком лично не было получено подозрение, ему его выслали по почте. Чтобы избежать таких ситуаций , Венедиктова напрвила обращение к депутатам об изменении статьи 208 уголовно-процессуального кодекса.

Пока Виктор Медведчук по-прежнему остаётся под домашним арестом. Напомним, ранее сообщалось, Карасёв о шансах формирования Разумковым свой группы в Верховной Раде

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