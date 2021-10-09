Уровень погодной опасности в регионе определён как жёлтый.

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Об этой информации сообщи Donpress, передает Ura-inform.

По сообщениям Министерства чрезвычайных сообщений Ростовской области в так называемой «ДНР» девятого октября ожидается пыльная буря, которая будет сопровождаться «адским» ветром до двадцати метров в секунду из Калмыкии.

Поэтому жителям ОРДО сообщили том, что данная пыль может появиться и на территории так называемой «республики».

Известно, что пыльная буря опасна для людей, которые страдают заболеваниями дыхательных путей, поэтому желательно воздержаться от лишних прогулок. Дисперсия песка в воздухе крайне мала, поэтому при дыхании песчаная пыль может попасть в легкие, на слизистую носа и глаз.

Так называемое «Министерство чрезвычайных ситуаций «ДНР» предупреждает об ухудшении погодных условий на девятое октября. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. В ночное время в так называемой «ДНР» ожидают заморозки на грунте 0-3°. Будет сохраняться порывистый ветер 15-20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, Жители ОРДО уже начали жаловаться Путину на Пушилина: что их так вывело их себя