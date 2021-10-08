Общество

Жителей ОРДЛО предупредили о приближении новой эпидемии

Вскоре будет сообщено о начале противогриппозной прививочной кампании

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На временно оккупированных территориях украинского Донбасса в эпидемиологическом сезоне 2021−2022 годов вполне вероятна смешанная циркуляция вирусов гриппа, А и В с преобладанием гриппа A (H1N1). Об этом сообщили в «министерстве здравоохранения ДНР», передает УРА-Информ.

«По анализу многолетних наблюдений, в эпидсезоне 2021−2022 возможна смешанная циркуляция вирусов гриппа, А и В с преобладанием гриппа A (H1N1), который, как и COVID-19, приводит к тяжелым осложнениям, в том числе пневмониям», — отметили в «ведомстве».

Также там отметили, что в ОРДЛО ожидают поступление вакцины от гриппа из Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что украинский Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация против пневмонии нового поколения является обязательным. 

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