Обязательная вакцинация от COVID-19: утвержден список профессий

Все работники перечисленных учреждений ежедневно контактируют с большим количеством людей

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Украинский Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация против пневмонии нового поколения является обязательным. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

Вакцинация является обязательной для сотрудников:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

высших, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

«Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг», — в свою очередь уточнил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Он отметил, что все сотрудники учреждений, которые перечислены выше, ежедневно контактируют с огромным количеством людей.

«Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не привьются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы», — добавил он.

Ранее сообщалось, что по состоянию на восьмое октября на территории Украины выявили 16 362 новых случаев пневмонии нового поколения.