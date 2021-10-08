Общество

ВОЗ дала официальное определение постковидному синдрому

Определение было сформировано после анализа, а также опроса сотен пациентов из разных стран мира.

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Всемирная организация здравоохранения дала официальное определение постковидного синдрома. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на сообщение ВОЗ.

«Постковидний состояние встречается у пациентов, перенесших инфекцию SARSCoV-2. Симптомы этого состояния обычно держатся около трех месяцев с начала заболевания COVID-19 и не могут быть объяснены другими диагнозами », — сказано в сообщении.

Определение было сформировано после анализа, а также опроса сотен пациентов из разных стран мира.

Также отмечается, что данные симптомы могут возникнуть после выздоровления от пневмонии нового поколения COVID-19 или же во время самой болезни.

К таким симптомам отнесли: повышенную утомляемость, недостаток дыхания, а также когнитивные расстройства и некоторые другие симптомы, которые мешают нормальному функционированию организма.

Также в организации подчеркнули, что продолжают изучение синдрома.

Ранее сообщалось, что украинский Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация против пневмонии нового поколения является обязательным.

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