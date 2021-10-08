Общество

Пушилин побеседовал с призывниками «республики», и поделился своей историей

Он обратился к членам НВФ

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«Глава ДНР» Денис Пушилин в пятницу, восьмого октября, встретился с призывниками республики, которые в настоящий момент готовятся к демобилизации. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает УРА-Информ.

«Вы никого не знали, ничего не понимали, но зарабатывали свой авторитет. А авторитет в армии зарабатывается не так, как на „гражданке“. По себе скажу, что я многими армейскими привычками пользуюсь и по сей день», — обратился он к членам НВФ.

Он считает, что то, что в ОРДЛО не было призыва — это неправильно.

«На самом деле мы очень долго были без призыва, и это плохо. Это неправильно, потому что все мальчишки должны через это проходить. Они должны получить воинскую специальность, это пригодится. Лучше бы чтобы по прямому назначению это никогда не понадобилось, но это точно пригодится в мирной жизни», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Ходаковский выразил мнение, что нужно заниматься обустройством территории ОРДЛО.

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