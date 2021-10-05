Общество

Стало известно, кому из жителей ОРДО запрещен въезд в Россию

Речь о «силовиках ДНР»

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Похоже, что в ближайшее время не все жители ОРДО смогут покинуть «республику». Местные паблики сообщили весьма интересную информацию.

Подконтрольные ОРДО паблики ссылаясь на неофициальные источники сообщают о том, что так называемым «силовикам ДНР» закрыли выезд на территорию Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Источник отмечают, что такие разговоры обсуждаются в «высоких эшелонах власти ДНР» уже на протяжении нескольких недель. При этом все очень серьезно в данном вопросе.

«Если вспомнить о том, что не так давно здесь уже побывали профильные ведомства и нормально подняли на уши некоторую часть МВД, то можно питать какие-то иллюзии и надежды», — пишет паблик.

В тоже время сейчас официальной информации по этому вопросу нет.

Если это окажется правдой, то фактически «силовики ДНР» окажутся «запертыми» в ОРДО, ведь вряд ли рискнут ехать в Украину.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе заработают мобильные передвижные отделения «Ощадбанка».

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