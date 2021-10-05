Президент Украины Зеленский встретился с родными Кузьмы Скрябина, которому присвоил посмертно Звание Героя Украины

Такая информация была обнародована на сайте президента.

Время чтения: 42 Секунд

Об этой информации сообщил Politics , передает Ura-inform.

На встрече присутствовали мать, отец, жена и дочь Кузьмы Скрябина.

Президентом Украины был подписан указ 17 августа 2020 года, которым он наградил Андрея Кузьменко(псевдоним Кузьма Скрябин) званием Героя Украины и присуждает орден государства. Всё это было сделано в день рождения певца.

Четвёртого октября Зеленский встретился с семьёй Андрея Кузьменко и вручил отцу певца Виктору Кузьменко эту награду.

«Я хорошо знал Андрея, мы встретилась ним не один раз. Он был очень крут. Люди очень любят его песни и он жив в своём творчестве»,- отметил Зеленский.

Андрей Кузьменко выразил благодарность президенту за такое внимание к памяти сына.

Так же президентом были отмечены заслуги в формировании украинской культуры, вложение в развитие национальной музыки и общественной деятельности в Украине.



Напомним ранее сообщалось, Какая вода вредит здоровью больше всего: эксперт озвучил неожиданные факты.