Общество

Президент Украины Зеленский встретился с родными Кузьмы Скрябина, которому присвоил посмертно Звание Героя Украины

Такая информация была обнародована на сайте президента.

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Об этой информации сообщил Politics ,  передает Ura-inform.

На встрече присутствовали мать, отец, жена и дочь Кузьмы Скрябина.

Президентом Украины был подписан указ 17 августа 2020 года, которым он наградил Андрея Кузьменко(псевдоним Кузьма Скрябин) званием Героя Украины и присуждает орден государства. Всё это было сделано в день рождения певца.

Четвёртого октября Зеленский встретился с семьёй  Андрея Кузьменко и вручил отцу певца Виктору Кузьменко эту награду.

«Я хорошо знал Андрея, мы встретилась ним не один раз. Он был очень крут. Люди очень любят его песни и он жив в своём творчестве»,- отметил Зеленский.

Андрей Кузьменко выразил благодарность президенту за такое внимание к памяти сына.

Так же президентом были отмечены заслуги в формировании украинской культуры, вложение в развитие национальной музыки и общественной деятельности в Украине.


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