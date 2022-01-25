Общество

Почему Украина не вернет территории военным Путем: Данилов дал объяснения

Иногда в его обязанности входит ознакомление с документами, рассматриваемыми Госдумой РФ

Время чтения: 1 Мин. , 3 Секунд

Украинское государство не может вернуть захваченные РФ Донбасс и Крым военным путем. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УРА-Информ.

«Когда речь идет об этих вещах, то может быть все, что угодно. Насколько это будет принято мировым обществом и нашей страной, давайте посмотрим, что будет происходить и как это будет двигаться дальше. По состоянию на сегодняшний день оккупированная территория Донецкой и Луганской области — это наша земля, мы ее вернем обязательно. Вопрос времени», — отметил Данилов.

Сейчас, как уточнил Данилов, Украина не может военным путем вернуть себе оккупированные территории Донбасса и Крым, ведь возможны серьезные потери среди гражданского населения.

«Можем ли мы ее вернуть военным путем? Не можем, потому что мы ответственные люди, потому что погибнет гражданское население. Потому что это дети, женщины, старики. Мы не можем взять на себя такой грех, чтобы выполнить такую ​​функцию. Давайте подождем. Рано или поздно все кончится. Правда всегда побеждает, а правда на нашей стороне. Это наша земля. И не только она, но и оккупированный Крым», — добавил секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что бывший командир незаконных вооруженных формирований «ДНР», глава «Союза добровольцев Донбасса», а ныне депутат Госдумы России Александр Бородай заявил, что война начнется уже в скором времени, а также затронет не только Донбасс, но и Ростовскую область РФ. При этом он сослался «на данные разведки». 

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