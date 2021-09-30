Общество

Людей в «ДНР» поделят на касты: «все» можно будет только избранным

Все из-за возможного локдауна

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Так называемые «власти» «ДНР» продолжают неприятно удивлять местных жителей. Так поделят на «касты», где «все можно» будет только избранным.

Ситуация с коронавирусом в «республике» настолько печальная, что даже от «минздрава» почти не слышно, что «все нормально». То есть, до введения жесткого локдауна осталось немного, возможно считанные дни и…в подтверждение этому в «ДНР» привитым начали выдавать QR-коды, с помощью которых одним можно будет то, чего нельзя другим, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Однако в ОРДО привито только около 200 тысяч человек, а значит другие будут жить с ограничениями, как и те, кому не посчастливилось привиться «Спутником лайт» так как, по крайней мере пока, им QR-коды также получить проблематично.

На получение QR-кода пока могут рассчитывать только привитые «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»).

В общем, когда введут локдаун, то в «ДНР» сразу будет видно, кто «в касте избранных», ведь только они и будут продолжать жить, как жили до этого.

Ранее мы сообщали, что жителям ОРДЛО из-за роста цен приходиться ездить за продуктами в РФ.

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